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Deniz Akkaya kaleyi içten fethediyor

Gökmen Şeynova ile yeni bir aşka yelken açan Akkaya, müstakbel kayınvalidesine iltifatlar yağdırıyor.

10.07.2017 - 10:24
  1. Haberler
  2. Magazin

Deniz Akkaya kaleyi içten fethediyor

Aradığı mutluluğu tekstilci Gökmen Şeynova'da bulan Deniz Akkaya, uyanık gelin çıktı. İşleri dolayısıyla önceki gün Antalya'ya giden eski manken, aşkından ayrı düştü. Sosyetik işadamı da annesi Ergül Şeynova'yla İstanbul'da akşam yemeğine çıktı. Annesiyle yemekten fotoğraf paylaşan Şeynova'nın bu karesini sevgilisi Deniz Akkaya hemen beğendi.

"ÇOK TATLISINIZ" YAZDI

Müstakbel kayınvalidesi Ergül Hanım'ın gözüne girmek için de ona iltifatlar yağdıran Akkaya, "Çok tatlısınız" diye yazdı. Oğluyla lezzetli bir akşam yemeği yiyen anne Şeynova, bu yorumla iyice keyiflendi. Gökmen Şeynova, sevgilisinin bu yorumuna kedi emojisiyle karşılık verirken Deniz Akkaya ile sosyal medyada henüz takipleşmeyen anne Şeynova ise her kayınvalide gibi resmi davranıp hiçbir yorumda bulunmadı.

Deniz Akkaya kaleyi içten fethediyor

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