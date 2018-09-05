Deniz Akkaya: Sevgilim benim kanatsız meleğim

Deniz Akkaya ile Gökmen Şeynova, Haziran 2017'de flört etmeye başlamıştı. Geçen ocakta ayrılan aşıklar mayısta yeniden bir araya gelmişlerdi. Sevgililer önceki akşam Bebek'teydi. Keyifleri yerindeydi.

"İYİ Kİ HAYATIMDASIN"

Deniz Akkaya sosyal medya hesabından sevgilisine şöyle seslendi: ''Zaman zaman 'Allahım ben ne suç işledim de bu kadınla uğraşıyorum' diye düşünmene vesile olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Ama ailenden sonra seni benden daha fazla sevecek bir insan evladı yok! Kanatsız meleğim iyi ki hayatımdasın.''