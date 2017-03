Deniz Baykal Zonguldak'ta konuştu

CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan 2017 günü yapılacak olan halk oylaması için Zonguldak'taki Camlı Köşk Restoranda vatandaşlarla buluştu.

"HAYIR ÇIKARSA CUMHURBAŞKANI'NA İSTİFA ET DEMEYECEĞİZ"

CHP'li Baykal referandum sonucuyla ilgili “Zonguldak’tan ilan ediyorum, ben de Sayın Kılıçdaroğlu’da ‘hayır’ çıkarsa Cumhurbaşkanı’na ‘istifa et’ demeyeceğiz” diye konuştu.

"GÖREVİNİ YAP BAŞIMIZLA BERABER"

Halk oylamasından ‘hayır' kararı çıkması halinde devletin milletin yanına gideceğini söyleyen Baykal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sen orada anayasanın öngördüğü hukuki konuma geç ve görevini yap başımızla beraber, Cumhurbaşkanı seçildin yetkilerin belli devam et diyeceğiz. Sen dersen ki ben bu ‘hayır'dan sonra burada kalamam dersen o senin takdirin. Bizim böyle bir talebimiz olmayacak. Sen bilirsin. Sen devam et. Bizce hiçbir sakıncası yok. Seçildin 5 yıllık süren var ama hukuki olarak devam et. Tam tersi olursa derin bir üzüntü yaşarız. Ama manzaraya bakıyorum durum öyle değil."