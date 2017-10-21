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Deniz Baykal'ın şuuru kapalı

Uyutularak tedavisine devam edilen Baykal'ın sağlık durumunda kötüye gidiş olmadığı açıklandı.

21.10.2017 - 13:08
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Deniz Baykal'ın şuuru kapalı

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler bulunduğu, kötüye gidiş olmadığı ve uyutma işleminin devam ettiği bildirildi.

"ŞUUR KAPALI, KÖTÜYE GİDİŞ YOK"

Ankara Üniversitesinden, İbn-i Sina Hastanesinde tedavisi süren Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Durum ciddiyetini koruyor. Şuur kapalı, genel durum stabil, yaşamsal bulgular normal seyrediyor. Nörolojik bulgular dünle aynı. Beyin sapı refleksleri alınıyor. Minimal de olsa olumlu gelişmeler var, kötüye gidiş yok.

UYUTULUYOR

Uyutulma işlemi, cihazlı solunum desteği, beyin koruma ve genel destek tedavisi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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