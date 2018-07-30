taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8600
EURO
5,6664
ALTIN
190,66
PETR
74,7900

Deniz Çakır sevgilisiyle karakola gitti

Ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın eğlencesi karakolda son buldu.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 07:06..
  1. Haberler
  2. Magazin

üü

Oyuncu Deniz Çakır ile 4 aydır aşk yaşadığı müzisyen Güvenç Dağüstün, Bodrum'da tatilde. Çift önceki akşam bir kulüpte eğleniyordu.

"İ..E GELDİ" DEDİLER

Kulübe bir süre sonra Deniz Çakır'ın eski arkadaşı Volkan Yüksel geldi. İddiaya göre; Deniz Çakır buz kesti, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü ve kavga çıktı.

"BENİ MEKANDAN ATTILAR"

Deniz Çakır, sevgilisi Güvenç Dağüstün ve Volkan Yüksel gecenin sonunda karakolluk oldu. İfadesi alınan Volkan Yüksel şunları söyledi: 'Deniz beni görünce 'İ..e geldi' diyerek sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Sevgilisi Güvenç de iki kişiyle masamıza geldi. 'Burayı terk et yoksa sana gününü gösteririm' diye bağırdı. Beni kollarımdan tutup dışarı atmaya çalıştı."

Deniz Çakır sevgilisiyle karakola gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

62
Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

66
Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

9
Almanya'daki Türkler Mesut Özil'e sahip çıktı

Almanya'daki Türkler Mesut Özil'e sahip çıktı

32
Çaldıkları şeftalilerle kaçarken minibüsleri yandı

Çaldıkları şeftalilerle kaçarken minibüsleri yandı

22
Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

6
Aydın'da tartıştığı turistlere saldıran kişi yakalandı

Aydın'da tartıştığı turistlere saldıran kişi yakalandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM