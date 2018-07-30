Deniz Çakır sevgilisiyle karakola gitti

Oyuncu Deniz Çakır ile 4 aydır aşk yaşadığı müzisyen Güvenç Dağüstün, Bodrum'da tatilde. Çift önceki akşam bir kulüpte eğleniyordu.

"İ..E GELDİ" DEDİLER

Kulübe bir süre sonra Deniz Çakır'ın eski arkadaşı Volkan Yüksel geldi. İddiaya göre; Deniz Çakır buz kesti, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü ve kavga çıktı.

"BENİ MEKANDAN ATTILAR"

Deniz Çakır, sevgilisi Güvenç Dağüstün ve Volkan Yüksel gecenin sonunda karakolluk oldu. İfadesi alınan Volkan Yüksel şunları söyledi: 'Deniz beni görünce 'İ..e geldi' diyerek sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Sevgilisi Güvenç de iki kişiyle masamıza geldi. 'Burayı terk et yoksa sana gününü gösteririm' diye bağırdı. Beni kollarımdan tutup dışarı atmaya çalıştı."