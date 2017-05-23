Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis'e giderek "Denizkurdu 2017 Tatbikatı" kapsamında gece boyu icra edilen harekata hazırlık eğitimleri ve su üstü atışlarını izledi.

13 MAYIS'TAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu; Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde 13 Mayıs'tan itibaren Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu 2017 Tatbikatı faaliyetlerini yerinde denetlemek için dün akşam Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis'e gitti.

Denizkurdu 2017 Tatbikatı'ndan kareler GALERİ

Tatbikat kapsamında gece boyu icra edilen harekata hazırlık eğitimleri ve su üstü atışlarını izleyen Orgeneral Akar, ilgili birlik ve komutanlarla eğitim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet geceyi denizde geçirdi.

GÜDÜMLÜ MERMİLER DENENECEK

Ege'de gerçekleştirilen tatbikatta bugün, güdümlü mermilerin kullanılacağı atış eğitimleri gerçekleştirilecek.