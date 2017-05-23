taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.400
USD
3,5709
EURO
4,0119
ALTIN
144,85
PETR
53,4100

Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Denizkurdu 2017 Tatbikatı'nı izledi.

23.05.2017 - 09:27
  1. Haberler
  2. Gündem
Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis'e giderek "Denizkurdu 2017 Tatbikatı" kapsamında gece boyu icra edilen harekata hazırlık eğitimleri ve su üstü atışlarını izledi.

13 MAYIS'TAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu; Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde 13 Mayıs'tan itibaren Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu 2017 Tatbikatı faaliyetlerini yerinde denetlemek için dün akşam Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis'e gitti.

Denizkurdu 2017 Tatbikatı'ndan kareler  GALERİ

Tatbikat kapsamında gece boyu icra edilen harekata hazırlık eğitimleri ve su üstü atışlarını izleyen Orgeneral Akar, ilgili birlik ve komutanlarla eğitim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet geceyi denizde geçirdi.

Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

GÜDÜMLÜ MERMİLER DENENECEK

Ege'de gerçekleştirilen tatbikatta bugün, güdümlü mermilerin kullanılacağı atış eğitimleri gerçekleştirilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manchester Arena'da patlama

Manchester Arena'da patlama

460
Manchester polisinden patlama açıklaması

Manchester polisinden patlama açıklaması

54
Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

44
Flynn Rusya belgelerini ABD Kongresine vermeyecek

Flynn Rusya belgelerini ABD Kongresine vermeyecek

4
Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

17
İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

88
Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM