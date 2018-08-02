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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Mahrem imamlarla ankesörle telefondan haberleştikleri belirlenen FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 02.08.2018 - 09:54..
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile kontörlü telefonlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 12 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 2 astsubay olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

5'İ AKTİF GÖREVDE

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesince Ankara ve 7 ilde sürdüğü belirtildi.

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