Deniz Uğur'un sevgilisine uzaklaştırma

Eski eşi Deniz Uğur’un açtığı velayet davasıyla gündeme gelen Reha Muhtar, boş durmadı.

ŞİDDET VE HAKARET

Mahkemeye başvuran Muhtar, “şiddet” ve “hakaret” iddiasıyla, Benli’nin kendisi ile ikiz çocukları Mira Deniz ve Poyraz Deniz’e yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı çıkarılmasını talep etti.

YOKSA HAPİS YATACAK

İstanbul 6. Aile Mahkemesi, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanun” kapsamında Benli’nin 3 ay süreyle Reha Muhtar ve ikiz çocuklarına yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Ünlü yönetmene, bu süre içinde mahkemenin aldığı tedbir kararlarına uymaması halinde 3 günden 10 güne kadar “zorlama hapsi” uygulanabilecek.