Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

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Uzungöl çamur ve alüvyonlardan temizlendi

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HDP'liler Öcalan için toplanacaktı, polis engelledi

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Diyarbakırlı çocuklar: Neden korkacağız devlet yanımızda

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1 Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti İzmir'in Aliağa Limanı'na gitmek üzere İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan yola çıkan, 22 bin 604 groston ağırlığındaki "Deborah" adlı petrol arama platformu, saat 12.15'te boğaza giriş yaptı.

2 Yazar Levent Yanlık’tan ilk roman: Sürgün Ruhlar Levent Yanlık, 'Sürgün Ruhlar' ile edebiyat dünyasına merhaba derken, aynı zamanda hayatından önemli kesitleri de romanına yansıtmış.

3 Yazar Levent Yanlık’tan ilk roman: Sürgün Ruhlar Levent Yanlık, 'Sürgün Ruhlar' ile edebiyat dünyasına merhaba derken, aynı zamanda hayatından önemli kesitleri de romanına yansıtmış.

4 MEB uyarıyor: Okulların başarı sıralaması gerçek dışı TEOG yarışındaki başarı sıralamaları, eğitim kurumlarının reklam kampanyaları haline geldi. Bu haksız rekabet girişimine MEB el koydu, Bakanlık bünyesinde böyle bir sıralamanın yapılmadığını duyurdu.

5 Dükkanının önünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine verdi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Murat Aslan adlı bir esnaf, dükkanın önünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim etti.

6 YPJ'li kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Suriye'de iki yıldır silahlı faaliyet yürüten PYD/YPJ'li kadın terörist, ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu