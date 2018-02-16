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Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

1 yıldır tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakıldığı açıklandı.

AA | 16.02.2018 - 13:33..
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Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Deniz Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

TAHLİYE KARARI

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensip zaptıyla, Yücel'in tahliyesine karar verdi.

Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu.

Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

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