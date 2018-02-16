Deniz Yücel'i eşi karşıladı

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi olan ve bir yıldır tutuklu bulunan Deniz Yücel bugün hapis tutulduğu Silivri Cezaevinden serbest bırakıldı.

Hakkında 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebi bulunan Yücel'i eşi Dilek Mayatürk Yücel karşıladı.

MAYDANOZLU KARŞILAMA

Bir yıl cezaevinde tutuklu bulunan Yücel'i eşi Dilek Mayatürk Yücel karşıladı. Deniz Yücel'i cezaevi çıkışında karşılayan eşi Dilek Mayatürk Yücel'in elinde maydanoz olması dikkat çekti.

MERKEL KARARDAN MEMNUN

Almanya Başbakanı Angela Merkel'de tahliye kararının ardından ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesinden memnuniyet açıklayanlar arasına Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı. Tahliyenin, Merkel'in dün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Merkel: "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından hoşnutum." dedi.

ALMAN CAN MUTLU

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve Almanya da sığıntı gibi yaşayan firari Can Dündar, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Yücel'in tahliyesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dündar, "darısı diğerlerinin başına" dedi.

Dündar ayrıca Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak hakkında verilen karara da bozuldu, ağırlaştırılmış müebbet kararına tepki gösterdi.