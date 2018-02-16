taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.809
USD
3,7558
EURO
4,6770
ALTIN
163,57
PETR
64,6100

Deniz Yücel'i eşi karşıladı

Bir yıldır tutuklu olan Alman "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, serbest bırakıldı. Serbest kalan Yücel'i eşi cezaevi kapısında karşıladı. Merkel bu durumdan memnuniyet duydu.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 17:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Deniz Yücel'i eşi karşıladı

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi olan ve bir yıldır tutuklu bulunan Deniz Yücel bugün hapis tutulduğu Silivri Cezaevinden serbest bırakıldı.

Hakkında 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebi bulunan Yücel'i eşi Dilek Mayatürk Yücel karşıladı.

MAYDANOZLU KARŞILAMA

Bir yıl cezaevinde tutuklu bulunan Yücel'i eşi Dilek Mayatürk Yücel karşıladı. Deniz Yücel'i cezaevi çıkışında karşılayan eşi Dilek Mayatürk Yücel'in elinde maydanoz olması dikkat çekti.

MERKEL KARARDAN MEMNUN

Almanya Başbakanı Angela Merkel'de tahliye kararının ardından ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesinden memnuniyet açıklayanlar arasına Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı. Tahliyenin, Merkel'in dün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Merkel: "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından hoşnutum." dedi.

ALMAN CAN MUTLU

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve Almanya da sığıntı gibi yaşayan firari Can Dündar, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Yücel'in tahliyesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dündar, "darısı diğerlerinin başına" dedi.

Deniz Yücel'i eşi karşıladı

Dündar ayrıca Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak hakkında verilen karara da bozuldu, ağırlaştırılmış müebbet kararına tepki gösterdi.

Deniz Yücel'i eşi karşıladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ÖSYM'de soruların çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
6'sı eski ÖSYM çalışanı olmak üzere 10 kişi hakkında dava açıldı.
Ertuğrul Kürkçü Zeytin Dalı Harekatı'nın durmasını istedi
YPG'li teröristlerin köşeye sıkıştırılmasından sonra HDP'li Kürkçü, bölgeye düzenlenen harekatın derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.
HSK, 17 hakim ve savcıyı FETÖ’den açığa aldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa aldı.
Deniz Yücel 18 yıl hapis istemine rağmen serbest kaldı
2 farklı suçtan hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Deniz Yücel, soruşturmanın tamamlanmasıyla tahliye edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

255
ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

145
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

171
Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

365
Yunanistan'dan Kardak yorumu: Artık barışçıl olmayacağız

Yunanistan'dan Kardak yorumu: Artık barışçıl olmayacağız

234
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 6 sanığa müebbet

FETÖ'nün medya yapılanması davasında 6 sanığa müebbet

242
CHP, Türkiye'de satılan domuz etlerini araştırıyor

CHP, Türkiye'de satılan domuz etlerini araştırıyor

241
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM