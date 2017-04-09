Denizi kirletene 5 milyon liraya kadar ceza

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, Türk karasuları ve iç sularında seyreden veya faaliyet gösteren her türlü gemi ve deniz araçlarından kaynaklı kirlenme durumlarında, liman başkanı tarafından 5 milyon liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.

TUTANAK TUTULACAK

Liman başkanı tarafından, liman idari sahasında sahipsiz, terk edilmiş, atıl halde bulunan, hacizli gemi veya deniz aracı üzerinde incelemede bulunularak, bunların seyir, can, mal, çevre emniyeti ve güvenlik bakımından risk teşkil edip etmediğine dair tutanakla tespit yapılacak.

GEMİLERİN KALIŞ SÜRESİ 15 GÜN OLACAK

Demirleme alanları ve izinli tesisler dışındaki deniz alanlarında, koylarda, korunaklı alanlarda ve balık çiftliklerinde her türlü gemi ve deniz araçlarının, aynı bölgedeki kalış süresi en fazla 15 gün olabilecek. Liman başkanının onayının alınması ve seyir ve çevre güvenliğine yönelik tedbirlere uyulması şartıyla izin alabilecekler.