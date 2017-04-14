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Denizlerde av yasağı başlıyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını söyledi.

14.04.2017 - 12:18
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın başlayacağını belirterek, bereketli bir sezon geçiren balıkçıların yasakla birlikte yeni döneme hazırlanacaklarını söyledi.

"YASA DIŞI AVCILIK ÖNLENMELİ"

Ramazan Özkaya, sektörün sorunlarına değinirken de yasa dışı avcılığa dikkati çekti. Yasa dışı avlanmanın kayıt dışılığa ve dolayısıyla haksız rekabete yol açtığını belirten, Özkaya, şöyle konuştu: "Yasa dışı avlamayla haksız rekabet oluşuyor, kayıt dışı avcılık da çok sıkıntı. Bu önlenmeli. Türkiye'de denizlerden balık avlanıyor ama vergisi verilmiyor. Üretim kayıt altına alınmadığı zaman bizim avlanma gücümüz de belli olmuyor. Gayri safi yurt içi hasıla içindeki payımız resmi rakamlarda daha düşük çıkıyor."

"BOY YASAĞINA UYULMUYOR"

Boy yasağına uyulmadan yapılan avcılığın da stoklara zarar verdiğini anlatan Özkaya, balıkçılığın sürdürülebilir olması için tüketicilere henüz yavruyken avlanmış balıkları almamaları uyarısında bulundu.

Özkaya, "Biz hamsileri 9 santimetreye geldiğinde yakalıyoruz. Gürcistan'da yakalanan küçük hamsilerden dolayı bizim hamsi stoklarımız azalıyor. Orada 5 santimetreyken yakalanan 60 bin ton hamsi, 9 santimetre boya geldiğinde 300 bin ton oluyor." ifadesini kullandı.

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