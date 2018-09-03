Derya Şensoy-Sarp Levedoğlu çifti ayrıldı

Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, Asmalımescit'te bekarlığa veda partisi yaptı. Ferhan Şensoy’un nişanlısı Cem Öğüt’ün katıldığı partiye Derya Şensoy’un tek başına gelmesi kafaları karıştırdı.

ÇIKIŞTA TEK DEĞİLDİ

Yılın ilk günlerinde Sarp Levendoğlu’yla sürpriz bir aşk yelken açan Şensoy, yıl sonunu göremedi. Kız kardeşinin bekarlığa veda partisine tek başına gelen Derya Şensoy, geceyi erkek arkadaşıyla terk etti.

YANINDAKİ GENÇ PANİK YAPTI

Yanındaki arkadaşı panik yaparken, Derya Şensoy'un rahat tavırlar sergilemesi ise yeni bir ilişki yorumlarının yapılmasına neden oldu.

YANLIŞLIKLA FOTOĞRAF BEĞENDİ

Sarp Levendoğlu, geçtiğimiz ay eski sevgilisi Begüm Birgören’in bir fotoğrafını beğenmiş ve yaptığı hatayı fark edip kısa sürede beğeniyi geri çekmişti. Ama Levendoğlu’nun bu hareketi dikkatli takipçilerden kaçmamış ve olay ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu hadiselerin ardından ikilinin yollarını ayırdığı düşünüldü.