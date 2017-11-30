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Derya Tuna İdo'nun sevgilisiyle tanıştı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, uzun süredir model Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 14:47..
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Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle Bodrum'da görüntülenmiş ve kız arkadaşının kim olduğu merak konusu olmuştu.

Derya Tuna İdo'nun sevgilisiyle tanıştı

Kısa süre sonra model Yasemin Şefkatli ile aşk yaşadığı öğrenilen İdo Tatlıses, sevgilisini annesi Derya Tuna ile tanıştırdı.

DERYA TUNA'DAN ONAY ÇIKTI

Babası İbrahim Tatlıses ve kendisinin menajerliğini yapan Eyüp Kanat'ın doğum gününde bir araya gelen aile, sosyal medyadan renkli kareleri paylaştı.Gecede İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli ile karşılıklı oturan Derya Tuna'dan, müstakbel gelinine onay çıktı.

İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli

Derya Tuna İdo'nun sevgilisiyle tanıştı

Derya Tuna İdo'nun sevgilisiyle tanıştı

Derya Tuna İdo'nun sevgilisiyle tanıştı

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