Derya Tuna'dan Yasemin Şefkatli açıklaması

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses mimar sevgilisi Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin yollarını ayırma nedeni olarak iki iddia ortaya atışmıştı. Derya Tuna, Yaemin Şefkatli’yi istemedi, bir diğer iddia ise Şefkatli’nin cesur pozları.

"BANA SORMADILAR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 4 Kadın Zamanı programının sunucusu Derya Tuna o iddialara cevap verdi. Tun,; "İkisi de çok yetişkin aklı başında insanlar. Zaten ilişkileri başlarken de benim onayımı almadılar. Ayrılırken de bana sormadılar. Ben asla ve asla ayrılığa dâhil olmadım. Onlar anlaşamadı ayrıldı. Ben iki üç gün sormadım bile ayrıldınız mı? diye…" dedi.