Deutche Bank'ın Bitcoin uyarısı

Alman banka Deutsche Bank'tan bitoin uyarısı geldi. Kurumun Başekonomisti Torsten Slok müşterilerine 2018 yılında piyasalar için risk teşkil eden gelişmelere dair bir liste yolladı.

Bloomberg'in CNBC'e dayandırdığı haberine göre, listede bitcoin fiyatlarında olası çöküşün yanı sıra, yüksek enflasyon ve Kuzey Kore riski yer aldı.

Deutsche Bank Başekonomisti Slok, bu yıl yüzde 1.500'den fazla değerlenen bitcoinin piyasalarda doğru fiyatlanmadığını bildirdi.

SERT FİYAT DALGALANMALARI UYARISI

Uzman bircoine dair endişeli olduğunu belirterek şu anki trend devam ederse gelecek yıl sert fiyat dalgalanmalarının daha sistemik hale gelebileceğine dair uyarıda bulundu.

19 BİN DOLARI AŞMIŞTI

Coinbase verilerine göre Bitcoin %20'den fazla düşüş öncesinde Perşembe günü 19 bin dolar seviyesini aşmıştı. Bitcoin vadeli işlemlerinin de başlamasıyla sanal parada volatilitenin daha da artabileceği belirtiliyor.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER UYARILAR

ABD'de 2018'in 2. yarısında enflasyonda beklenen yükseliş, Avrupa Merkez Bankası'nın 2. yarıda çıkış sinyalleri, yeni Fed Başkanı, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve ABD hisse senedi piyasalarında düzeltme gibi faktörler de listede yer aldı.