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'Dev trafo' kara yoluyla taşındı

Kocaeli'deki bir fabrikada üretilen 395 ton ağırlığındaki trafo, Gebze ilçesinden Derince Limanı'na kara yoluyla götürüldü.

AA | 01.04.2018 - 12:13..
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Kocaeli'de bir fabrikada tarafından üretilen 395 ton ağırlığındaki "dev trafo", Yunanistan'a gönderilmek üzere Gebze ilçesinden Derince Limanı'na getirildi.

'Dev trafo' kara yoluyla taşındı

Gece saatlerinde 395 ton ağırlığındaki trafo, 70 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde 280 tekerin çektiği çekici yardımıyla Gebze ilçesinden yola çıktı.

Dev trafo kara yoluyla taşındı VİDEO

D-100 karayolu Ankara istikametine seyreden çekici, üzerindeki yükle saatte 20 kilometre hızla Derince Limanı'na doğru ilerledi.

'Dev trafo' kara yoluyla taşındı

Güzergâh üzerindeki battı çıktı ve yaya köprüsü geçişlerinde çekicinin yükseklik ayarı yapılarak yol alması sağlandı.

Geçiş sırasında D-100 karayolu Ankara istikametindeki belirli mevkilerde yol trafiğe kapatıldı, diğer araçların yan yollardan geçişi sağlandı.

'Dev trafo' kara yoluyla taşındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü, karayolları ve nakliye firmasına bağlı ekipler, geçiş sırasında güvenlik önlemi aldı.

Dev trafoyu gören karayolundaki bazı vatandaşların fotoğraf çektiği görüldü.

'Dev trafo' kara yoluyla taşındı

Trafoyu taşıyan araç, 6,5 saatlik yolcuğun ardından Derince Limanı'na ulaştı.

'Dev trafo' kara yoluyla taşındı

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