'Dev trafo' kara yoluyla taşındı

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MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Millî Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında cevap kağıtlarında teknik bir hata olduğu duyurdu.