Devlet Bahçeli Adana'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere kente gitti.

EMMEOĞLU VE ÇEŞME ŞARKILARI ÇALDI

Karşılama töreni sırasında Büyükşehir Belediye Bandosu Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu" ve "Çeşme" adlı şarkılarını çaldı. Şarkıları bir süre dinleyen Bahçeli bandoyu alkışladı.

HALK TATLISI İKRAMI

Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti. Bahçeli'yi, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile eşi Zeynep Sözlü ve partililer karşıladı. MHP Lideri'ne burada halka tatlı hediye edildi.

COŞKULU KALABALIK

Partililer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dinlemek için alana akın etti.