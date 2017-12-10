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Devlet Bahçeli Cumhur ittifakını anlattı

Hükümet Sistemi'nde değişiklik sırasında CHP, HDP, İP ittifakına karşı Cumhur İttifakı önerisinde bulunduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 12:55..
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Devlet Bahçeli Cumhur ittifakını anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'daki Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, seçim ittifakı konusunda, "Bizimki bir öneri, tartışmak için değil de, C ittifakı da Türkiye için bir öneri olabilir. Aynı zamanda Cumhur ittifakı demektir." dedi.

Devlet Bahçeli Cumhur ittifakını anlattı

Devlet Bahçeli Cumhur ittifakını anlattı ViDEO

Bahçeli şöyle konuştu:

"CHP, HDP, İP İTTİFAKINA KARŞI C İTTİFAKI"

"Biz tartışmak için söylemedik, ittifak kapalı açık, geçmişte de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen değişiklikler sırasında bazı gruplar oldu.

Önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı, CHP, HDP, İP ile birlikte götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım.

Hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. Bizimki bir öneri, tartışmak için değil de, C ittifakı da Türkiye için bir öneri olabilir. Aynı zamanda Cumhur ittifakı demektir.

Ön hazırlıklar tamamlandığı takdirde üzerinde bir inceleme yaparlar. "

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