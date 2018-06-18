Devlet Bahçeli: Gençler İnce yerine sütlaçı seçer

NTV ve Star TV'nin ortak yayınına konuk olan MHP lideri Devlet Bahçeli, Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Bahçeli, Çelik'in ikinci tur ihtimali sorusuna "şans tanımıyorum" cevabını verdi.

"İNCE ÇATIŞMACI VE KAVGACI"

Nazlı Çelik'in "Erdoğan'ın karşsında İnce'nin mi Akşener'in mi rakip olarak kalabileceğini düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ben onlara hiç şans tanımıyorum." diyerek cevap verdi.

İki ismi de takip ettiğini dile getiren Bahçeli, "İnce bey çok hareketli bir mesajla toplumun huzuruna çıkıyor. Sürekli çatışmacı, kavgacı, üslubu sert ve karşılıklı atışmadan da zevk duyan, atışmalardan kendine prim sağlayacağına inanan bir yapıda davranıyor. Hep yeni bir şeyler ortaya koyuyor ve çoğunu da abartıyor" dedi.

Bahçeli, Erdoğan'ın rakiplerine şans vermedi VİDEO

"18 YAŞINDAKİ ÇOCUK SÜTLAÇI SEÇER"

Bahçeli, "Mesela Cumhurbaşkanı bir toplumsal kurum olarak kıraathane açacağını ve çay ile kek dağıtılacağını söyledi. Bunun içine dünya kadar şey ilave ediyor. Yok oralet koyacakmış, bilmem sütlaç koyacakmış. Bunlarla hem olayı küçültüyor, hem de bir müesseseyi zedeliyor. Şuraya sütlaçı koysanız, şuraya da Muharrem İnceyi koysanız, 18 yaşındaki genç hayatında yemediği sütlaçı seçer" şeklinde konuştu.