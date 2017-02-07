Devlet Bahçeli: Perinçek'i değil Erdoğan'ı tercih ederiz

MHP'nin TBMM'deki grup toplantısında Bahçeli, "evet" dedikleri için kendilerini eleştirenlere çok sert çıktı.

"ORAK-ÇEKİÇLE POZ VERENLER BİZE Mİ ÜLKÜCÜLÜK ANLATACAKLAR"

"Dün halklara özgürlük diyerek, orak-çekiçle poz vererek, ülkücülere pusu kuran Perinçekgiller neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar. Bu ne arsızlık, densizlik, ahlaksızlıktır. Anayasa değişikliğine evet diyoruz ya ağrıları, sancıları bundandır."

"PERİNÇEK'İ DEĞİL ERDOĞAN'I TERCİH EDERİZ"

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın yanında olacaklarını belirterek; "Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz. MHP dünkü sözlerini çiğnememiştir." diye konuştu.