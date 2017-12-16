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Devlet Bahçeli Rıdvan Dilmen'in özür dilemesini istedi

MHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Deniz Gezmiş'e benzeten Rıdvan Dilmen'e sert bir dille cevap verdi.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 14:20..
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Devlet Bahçeli Rıdvan Dilmen'in özür dilemesini istedi

bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Lideri, Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı benzetmeye de değindi.

"ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Deniz Gezmiş'e benzetilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Bahçeli, Rıdvan Dilmen'in özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

"BİR DÖNEMİN TERÖRİSTİ İLE ÖZDEŞ KABUL EDİLEMEZ"

Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına parkasız Deniz Gezmiş ifadesi, ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanlığına yakışır. Ne yapılan yalakalığa yakışır. Türk milletinden özür dilemesini bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez" dedi.

"ŞEYTANLIĞI SİYASETE TAŞIMA"

Bahçeli, Rıdvan Dilmen'in sahadaki şeytanlığını siyasete taşımaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Devlet Bahçeli Rıdvan Dilmen'in özür dilemesini istedi VİDEO

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