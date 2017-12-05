Devlet Bahçeli yılın fotoğraflarını seçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçilen AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

MEHMETÇİK'İN BAYRAM NAMAZI

Bahçeli, haber kategorisinde yer alan Özkan Bilgin'in imzasını taşıyan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 metre rakımlı tepede kurulan üs bölgesinde vatani görevini yapan Mehmetçiklerin bayram namazı kılmasının görüntülendiği "Mehmetçik'in bayram namazı" adlı fotoğrafı beğendi.

SOKAKTA YATSI NAMAZI

Bu kategoride Bahçeli, Elif Öztürk'ün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni" fotoğrafı ile Mostafa Alkharouf'un, Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerife girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinlilerin yatsı namazını sokakta kıldığını gösteren "Sokakta yatsı namazı" fotoğrafı için de oy kullandı.

MUNDARİ KABİLESİ

Bahçeli, yaşam kategorisinde ise oyunu, Bruno Bierrenbach Feder'in, Güney Sudan'ın Terekeka Eyaletindeki Mundari kabilesinin, geçimlerini türü Ankole-Watusi olarak bilinen sığırlarla sağladıklarını gösteren "Mundari kabilesi" fotoğrafına oy verdi.

MİNİK BEŞİKTAŞLI

MHP Genel Başkanı, spor kategorisinde ise 3 fotoğraf için tercihte bulundu. Bahçeli, Türkiye Ampute Milli Takımının, İngiltere Ampute Milli Takımı'nı 2-1 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonu olduğu maçın ardından millilerin sevinç yaşadığı anı gösteren Abdullah Coşkun imzalı fotoğraf ile Sercan Küçükşahin'in "Atlı okçuluk gösterisi" ve İsa Terli'nin "Minik Beşiktaşlı" fotoğrafları için oy kullandı.

HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL

Fotoğrafların çok güzel ve anlamlı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Hepsi birbirinden güzel. Anadolu Ajansı'nın olaylar karşısında düzenlemiş olduğu fotoğraflar toplumun bir hafızası olarak yer ediyor. Bu çabayı gösteren bütün insanlara ve arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bize de tercih imkanı bıraktığınız için çok memnun ettiniz." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞLILARI BULDUN MU YETER"

Bahçeli, spor kategorisinde fotoğraf seçerken de gülerek, "Burada taraftar halimiz var. Beşiktaşlıları buldun mu yeter." dedi.