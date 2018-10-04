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Devlet Bahçeli'den Akşener'e sert sözler

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla Meral Akşener'i uyardı.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 18:01..
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Devlet Bahçeli'den Akşener'e sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün sosyal medya hesabından gündeme ait açıklamalarda bulundu.

"DOĞDUKLARI GÜNE LANET EDECEKLER"

Bahçeli, Batman'da 7 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili, "Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Gök girsin kızıl çıksın ki, katiller doğdukları güne lanet edecekler." dedi.

Devlet Bahçeli'den Akşener'e sert sözler

Bahçeli; Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında, "Taktik hep aynı, başrol oyuncusunun aklına birşey geliyor. Yancısı kendi bulmuş gibi dillendiriyor. Terörün en büyük finansörleri olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Hırsızları ihale fesatçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar. Milliyetçi geçinen milliyetçilikten geçinen parti, Türklüğe hakareti af kapsamına almış. Onu da affedelim diyor. 301. Maddeyi de araya sıkıştırmış. 'Tekeden süt çıkmaz' diye uzun uzun anlatıyordu ya hani, evet tekeden süt çıkmaz ama bilinsin ki saray yancısından da milliyetçi olmaz. Milliyetçiden de saray paspası olmaz, olamaz. Milliyetçiler ipeğe sarılı çeliktir. Ne yana çeksen o yana uzayan lastik adamlardan milliyetçi olmaz. Bu af hikayesini getirir de FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı size dar ederiz." şeklinde yaptığı açıklamalara da cevap vermeyi ihmal etmedi.

"BU MERAL AKŞENER'E SON İHTARIM"

Bahçeli sert bir dil kullanarak Akşener'i uyararak, "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'den Akşener'e sert sözler

"İYİ BELLEMİŞ TEKEDEN SÜT ÇIKMAZ"

Bahçeli, "İyi bellemiş, tekeden süt çıkmaz. Bize saray yancısı, saray paspası, lastik diyen, üzerine binip bir daha da inmediği kıratıyla karanlık vadiler, katran geceler dolaşan Secah Bint Haris’te adap, edep, erdem, insaf, irade, millilik ve siyasi ahlak görülmez, aransa da bulunamaz." dedi.

Devlet Bahçeli'den Akşener'e sert sözler

"HADİ ORADAN"

Ayrıca Bahçeli, "HDP’ye Kürt siyasi hareketi diyordu. PKK’lı Demirtaş için af istiyor, CHP’nin yörüngesine gönüllü şekilde giriyordu. Takmadığı maske, yapmadığı makyaj yoktu. FETÖ’nün dümen suyundaydı. Kalkmış MHP’ye eylem ve fikir ortaklarıyla saldırıyor, hakaretler sıralıyor; hadi oradan…" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Akşener'e sert sözler

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