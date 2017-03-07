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Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert sözler

MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında hayır cephesi için; "Evet yüz karası CHP'ye derstir" dedi.

07.03.2017 - 11:19
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Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan referandumu öncesince grup toplanısında açıklamalar yaptı.

"EVET TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN MİLLİ BİRLİĞİNİN SİMGESİDİR"

Bahçeli, konuşmasında hayır cephesinde olan CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

MHP Lideri; "MHP 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası ve Türkiye için evet diyecektir. Evet Türkiye Cumhuriyetidir, milli birliğin simgesidir. Evet bölücü Kandil çetesinin iflasıdır. PKK'ya, FETÖ'ye, haçlıya şamar evetle vurulacaktır. Evet Mustafa Kemal'in partisi olduğunu söyleyen ama tarihiyle çelişen yüz karası CHP'ye derstir." diye konuştu.

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