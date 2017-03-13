Devlet Bahçeli'den gündemle ilgili tweetler

Bahçeli, son günlerde Başta Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı uyguladığı faşist uygulamara karşı sosyal medya hesabından sert göndermeler yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tweetlerinden dikkat çeken kısımlar şu şekilde;

HİÇ KİMSE GÖRMEK İSTEMEYEN KADAR KÖR DEĞİLDİR

İbn-i Sina boşuna söylememiş; hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Şu sıralar bakan ama görmeyenlerin sayısı ne çoktur! Türk milleti meşru ve egemen iradesiyle hükümet etme sistemini değiştirecektir. Peki Avrupa niye kaynamakta, niye kayış atmaktadır?

AVRUPA NİYE HOPLUYOR

Hadi CHP, HDP, FETÖ, PKK, PYD-YPG, DHKP-C, eli kanlı aydınlıkçılar itiraz ediyor da, Avrupa ülkelerine ne oluyor, onlar niye hopluyor? İnanıyorum ki, Türkiye’de yapılacak sistem değişikliği Avrupa’nın demokratikleşmesinde teşvik edici rol oynayacak, ilham verecektir.

ATINI NALLAYIP İTİNİ YALLAYAN HOLLANDA NİYE RAHATSIZ

Atını nallayıp itini yallayarak vatandaşlarımızın üzerine salan ve saldıran Hollanda niye rahatsızdır? Bu vahşilik, bu vandallık niyedir? 16 Nisan’dan sadece Hollanda mı çekinmektedir? Elbette hayır! Kral ve kraliçelerin elinde bulunan Avrupa ülkelerini korku sarmıştır. Belçika, Danimarka, İspanya, Norveç, İsveç ve de içten içe Birleşik Krallık Türkiye’nin kendi iradesiyle sistem değiştirmesinden ürkmüştür.



AVRUPA AĞIR HASTA HOLLANDA KOMADA

Avrupa kendine bakmalı, asırlık monarşik yönetimlerin tasallut ve ambargosundan kurtulmayı denemeli, bunu da başarabilmelidir. Hasta olanın şifa dağıtması,reçete yazması akıl ve mantık dışıdır.Avrupa ağır hastadır,Hollanda komadadır ve kriz üstüne kriz geçirmektedir. Türk milleti 16 Nisan’da sandığa gidecektir. Hiç kimse, hiçbir sözde demokrasi ve özgürlük şampiyonu gocunmasın, gücenmesin, işine baksın.

16 Nisan’da Türkiye’de hükümet sistemi değişecek, Avrupa’da ise rejim değişikliğinin ilk adımı atılacaktır. Evet, meselenin özü budur.