Türk siyaseti 2019 yılında yapılacak seçimlere hazırlanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim çıkışı geldi.

26 AĞUSTOS 2018

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri, 2 seçimin de 26 Ağustos 2018'de yapılmasını istedi.

Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi VİDEO

"3 KASIM 2019'A KADAR ULAŞMAK ZOR..."

Devlet Bahçeli, konuyla ilgili şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur ittifakının korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkılması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir. Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkiler değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır.

"MİLLİ MECBURİYETTEN DOLAYI..."

Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene aluınmasından yana takdirini kullanmaktadır.

MALAZGİRT'İN YIL DÖNÜMÜ

26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda bozalım.

"NE İSTİYORSAK TÜRK MİLLETİ İÇİNDİR"

Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir. "