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Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere dair önemli açıklamalar yaptı.

19.10.2017 - 14:18
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Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili istifa gündemine ilişkin olarak, "Melih Bey 5 dönem yaptı, ne kadar faydalı görüyoruz. Kimseye arabuluculuk yapacak halimiz yok. Bu konular bizi ilgilendirmez." dedi.

"ERDOĞAN'IN YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Bahçeli konuşmasında, "Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayız. Müftüye nikah yetkisinin de laiklik açısından sakıncası yok." derken MHP'nin 2019'da kilit parti olacağı iddiaları ile ilgili olarak da, "Kapı yok ki ortada kilit olalım." yanıtını verdi.

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