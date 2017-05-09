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Devlet Bahçeli'nin grup konuşması

Bahçeli, Meral Akşener'i hedef alarak; "Yeni parti kurmak için zemin arayanlar hayal aleminden çıkamayan siyasi mahluklardır" dedi.

09.05.2017 - 10:34
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Devlet Bahçeli'nin grup konuşması

TBMM'de  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"DEĞİŞİM ELZEMDİR"

"Milli gerçeklerden uzaklaşmadan her alana kalıcı ve kapsayıcı uzlaşma zemini açılmalıdır. Temiz yönetim anlayışı hayata geçirilmelidir. Değer ve ahlakla bağını koparmış siyaset anlayışlarının kaosa yol açması kaçınılmazdı. Değişim başkalaşma olmadığı gibi, ilerlemek, gelişmek, süreklilik kazanmak için elzemdir.

İL KONGRELERİ 21 MAYIS'TA

MHP elinde hançerle dolaşan siyasi çürümelere teslim olmayacak. 21 Mayıs 2017 Pazar günü 41 ilimizde kongrelerimizi aynı anda, coşkuyla yapacağız.

Devlet Bahçeli'nin grup konuşması

"CHP KAZDIĞI KUYUYA DÜŞMEKTEN KURTULMAMIŞTIR"

Göle maya çalmak için uğraşanlar milletin mesajını anlamaya çalışmalıdır. CHP kaousun dinbinde anlaşmazlıkların girdabındadır. Bugün oyun var diye kıvrananlar bize karşı oynanan oyunda figüranlık rolüne bürünmeşlerdir. CHP kazdığı kuyuya düşmekten kurtulamamıştır.

"PARTİ KURMA ARAYIŞINDA OLAN SİYASİ MAHLUKLAR.."

16 Nisan'dan hemen sonra yeni parti kurmak için uğraşanlar, hava koklayanlar, zemin arayanlar hayal aleminden çıkamayan siyasi mahluklardır. Türkiye yeni bir hükümet sistemine geçmiştir. Türk milleti 16 Nisan'da herkese yerini göstermiştir. MHP'ye engel olma, MHP'yi zayıflatmak için rekabete girenler eninde sonunda hak ettiklerini bulacaklardır, bulmaya da başlamışlardır."

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