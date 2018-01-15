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Devlet Bahçeli'nin ittifaka güveni tam

2019 yılında yapılacak seçimleri işaret eden MHP Lideri, kaygısının Türkiye olduğunu belirterek yapılan hesapları boşa çıkaracaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 07:47..
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Devlet Bahçeli'nin ittifaka güveni tam

Türk siyaseti 2019 yılına hazırlanırken ittifaklar da oluşmaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamasından sonra, iki parti arasında ittifak için hazırlıklar başladı.

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak, "milli ittifak" olarak tanımlanırken; CHP, HDP, Saadet Partisi ve İP de hazırlıklarına devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAYIĞI

Partiler arasında yapılan görüşmelerde Erdoğan'a karşı ortak aday fikri masaya yatırılırken, birlik de "demokrasi kayığı" olarak nitelendiriliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de katıldığı açılış töreninde siyasi gündemi değerlendirdi.

Devlet Bahçeli: Alayınızı şaşkına çevireceğiz VİDEO

"BİZİM KAYGIMIZ ÜLKEMİZDİR"

Sözlerinden AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka güvendiği anlaşılan Bahçeli, "2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iyice oturması, kurum ve kurallarıyla yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir. Bizim kaygımız ülkemizdir." dedi.

Devlet Bahçeli'nin ittifaka güveni tam

"ALAYINIZI ŞAŞKINA ÇEVİRECEĞİZ"

MHP Lideri, "Varsın şer odakları işbirlikçileriyle beraber kaos umsunlar. Bütün ucuz hesaplarınızı boşa çıkaracağız, alayınızı şaşkına çevireceğiz. Kandil’in peşine takılanların, FETÖ’nün dümen suyuna girenlerin, HDP’yle ortaklık planı yapanların, milletin yani cumhurun ittifakından rahatsız olması, iblisin sevaptan rahatsız olması kadar normaldir. Bunlar her kılığa girerler, herkesle haşır neşir olurlar, ama bir türlü Türk milletine sevgi ve sadakatle bağlı olmanın ne demek olduğunu anlayamazlar.” diye konuştu.

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