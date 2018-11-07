Devlet korumasındaki bini aşkın genç istihdam edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yetişen ve kuruluşlardan reşit olduktan sonra ayrılan gençler, 1988'den bu yana kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştiriliyor. Bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modellerinden faydalananlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra artık özel sektörde de istihdamediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine, devlet korumasındaki gençlerin istihdamına ilişkin bilgi verdi.

İSTİHDAM TEŞVİKİ UYGULAMASIYLA 1151 GENÇ ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHTAM EDİLDİ

Devlet koruması altındaki gençlerin ayakları üzerinde durabilmelerini ve ekonomik hayata katılabilmelerini desteklemek amacıyla kamu kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilmelerini sağladıklarını belirten Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Bakanlığın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile SGK arasında yapılan ortak çalışma sonucu kurum bakımından ayrılan gençler için Temmuz 2018'de özel sektöre yönelik "istihdam teşviki" uygulamasını başlattıklarını hatırlattı.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar Bakanlığın koruma ve bakımı altında sunduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan 45 bin 764 gencimiz kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirildi. Temmuz 2018'de başlatılan 'istihdam teşviki' uygulamasıyla da 1151 gencimiz özel sektörde istihdam edildi. Kuruluş bakımı altında kalan çocuklarımız büyüdüler ve iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınmasına, büyümesine katkı yapıyorlar. Bu son derece mutluluk verici." diye konuştu.

BAŞVURU SİSTEMİ 81 İLDE FAALİYETE GEÇTİ

Söz konusu uygulamayla gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanıyor.

"Özel Sektör İstihdam Teşviki Uygulaması" kapsamında teşvik başvurularının alındığı sistem, 81 ilde aktif olarak faaliyete geçti. 2828 sayılı Kanun kapsamındaki teşvik uygulamasında gencin iş yerine başvurmasının ardından işverenler, "www.sgk.gov.tr" adresi üzerinden kendisine ait e-Bildirge şifresiyle sorgulama yaparak, "02828 Teşviki" kapsamında hak sahibi olup olmadığını görebilecek.

Teşvik için İŞKUR kaydına ihtiyaç duyulmamakla birlikte gençlerin İŞKUR kayıtlarının yapılması durumunda genç, kadın ve engelli istihdamına yönelik diğer teşviklerden de yararlanabilmesi sağlanacak.