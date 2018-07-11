Devlet Tiyatroları: Kapandığımız haberleri yalan

Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçildi.

Bu kapsamda bazı kurum ve kuruluşların teşkilatlarına dair de hükümler yeniden düzenlendi. Bunlardan biri de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü oldu.

TİYATROLAR KAPANDI HABERLERİ ÇIKTI

Değişikliklerin ardından bir takım basın kuruluşları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk icraatinin Devlet Tiyatroları'nı kapatmak olduğu haberleriyle algı yapmaya kalkıştı.

YALANLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Devlet Tiyatroları'ndan bir açıklama yapılarak şu ifadelere yer verildi: "İlk Kararname ile Sanata Darbe: Devlet Tiyatroları Kapatıldı' yönünde yazılı ve görsel medyada bazı haberler yer almaktadır. Süreç hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek için Devlet Tiyatroları olarak bir açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte sadece Devlet Tiyatrolarının değil; Bakanlığımıza bağlı ve ilgili birçok kamu kurumunun teşkilatına dair hükümleri yeniden düzenlenmektedir.

"KAPATILMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 1’inci Kararnamesinin Geçici 1’inci Maddesinde ise “2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur” ifadesi yer almaktadır.

Yani anlaşılacağı üzere Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kapatılması söz konusu değildir.

"ART NİYETLİ ZİHNİN ÜRÜNÜ"

Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek haberleştirilmesi ve kamuoyunda ‘Devlet Tiyatroları artık yok’ algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür.

Devlet Tiyatroları üzerinde sistematik bir şekilde yanlış algı oluşturmaya çalışan bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

