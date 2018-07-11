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Devlet Tiyatroları kapatıldı haberine yalanlama

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden, devlet tiyatrolarının kapatılmasının söz konusu olmadığı bildirildi.

AA | 11.07.2018 - 16:26..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce, devlet tiyatrolarının kapatılmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek, haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür." değerlendirmesi yapıldı.

HÜKÜMLER YENİDEN DÜZENLENDİ

DT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel medyada,"İlk Kararname ile Sanata Darbe: Devlet Tiyatroları Kapatıldı" şeklinde haberler yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sadece devlet tiyatrolarının değil, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve ilgili birçok kamu kurumunun teşkilatına dair hükümlerin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu KHK'den sonra çıkarılan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin geçici 1'inci maddesinde "2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur." ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

Devlet Tiyatroları kapatıldı haberine yalanlama

"KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,  "Anlaşılacağı üzere, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kapatılması söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür. Devlet tiyatroları üzerinde sistematik bir şekilde yanlış algı oluşturmaya çalışan bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Devlet Tiyatroları kapatıldı haberine yalanlama


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