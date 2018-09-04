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Devlet Tiyatroları köylerde perde açacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ilk kez hayata geçirilecek Tır Tiyatrosu projesiyle daha önce ulaşılamayan köylerde de tiyatro oyunlarının çocuk ve gençlerle buluşturulacağını açıkladı.

AA | 04.09.2018 - 12:00..
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  2. Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, devlet tiyatrolarındaki yeni projeler hakkında bilgi verdi.

"KÖYLERE, KÜÇÜK YERLERE ULAŞACAĞIZ"

DT'nin tiyatro oyunlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdiğine işaret eden Mustafa Kurt, "Yeni bir sosyal sorumluluk çalışması olarak 'Kamyon, Tır Tiyatrosu' projesini hayata geçireceğiz. Projeyle Devlet Tiyatrolarının ulaşamadığı köylere, küçük yerlere ulaşıp, oradaki çocuklarımıza, gençlerimize de tiyatro oyunları sahnelemeyi amaçlıyoruz. Bu 'gezici tiyatro' gibi hareket edecek bir proje." dedi.

Devlet Tiyatroları köylerde perde açacak

"TÜRK MASALLARIYLA İLGİLİ HAZIRLIK YAPTIK"

Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş Türk masalları için de bir çalışma yürüteceklerini bildiren Mustafa Kurt, "Türk masallarımızla ilgili bir hazırlık yaptık. Türk masallarını hem yurt içi hem de yurt dışında anlatacak bir ekip oluşturduk. Şu anda İzmir Devlet Tiyatrosunca yapılan Türk masallarından oluşan bir oyunumuz var." diye konuştu.

TROYA'YI ANLATAN ESER SAHNELENECEK

DT Genel Müdürü Mustafa  Kurt, sonbaharda Çanakkale'de Troya'yı anlatan bir tiyatro eserinin sahneleneceğini, ayrıca Sivas Kongresi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına yönelik özel projeleri de hayata geçireceklerini anlattı.

Devlet Tiyatroları köylerde perde açacak

TÜRK MÜZİKALLERİ ANTİK TİYATRODA

Devlet Tiyatrosu tarihinde ilk defa mayıs-haziran aylarında Ankara, Sivas, Trabzon, Konya ve Bursa'da başlatılan "nöbetçi tiyatro" uygulamasının bu sene yaygınlaştırılacağını söyleyen Mustafa Kurt, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından antik tiyatroları içine alan yeni bir projeyi de başlatacaklarını kaydetti.

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