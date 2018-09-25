Devlet Tiyatroları seyirciyle buluşuyor

Sezona 32 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, 2 Ekim Salı gününden itibaren sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sahnelerde kostümsüz ve doğal halleriyle oldukça renkli görüntüler oluşturan oyuncular, provaların en heyecanlı döneminde oldukları görüşünde birleşiyor.

Birbirinden özel yapımların sahneleneceği yeni sezonda, Üç Kâğıtçı, Reis Bey, Suç ve Ceza, Hırçın Kız, Kış Masalı, Kendi Gökkubbemiz ve Fehim Paşa Konağı gibi yeni oyunların yanında geçtiğimiz sezona damga vuran İkinci Katil, Anna Karenina, Profesyonel, Köprüdeki Adam ve sürpriz Türk müzikalleri seyirciyle buluşacak.

TIR TİYATROSU

Devlet Tiyatroları, sezon içerisinde gerçekleştireceği projelerle de birçok ilki gerçekleştirecek. "Tır Tiyatrosu" projesiyle daha önce ulaşılamayan köylerde çocuk ve gençler tiyatro oyunlarıyla buluşturulaca.

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekilecek ve kütüphanelerde bir süredir çocuklar için gerçekleştirilen atölye çalışmaları yeni dönemde müzelerde de yaygınlaştırılacak.