1 Seldeki maddi kayıpları devlet karşılayacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ordu'daki sel felaketinde maddi kayıpları devletin karşılayacağını açıkladı.

2 Devletsiz 3 çocuk Tayland vatandaşı oldu 12 çocuk ve antrenörleri mahsur kaldıkları mağaradan kurtarıldı. Devletsiz olan 3 çocuk ve antrenöre Tayland vatandaşlığı verildi.

3 Kablosuz internet ağında yeni güvenlik açığı Kablosuz ağlarda 2004 yılından bu yana yaygın olarak kullanılan standart olan WPA2'da yeni bir güvenlik açığı tespit edildi.

4 Trump ABD'de halka ırkçılığı aşıladı ABD'de yapılan bir araştırmayla, Trump, Obama ve Bush'un dönemlerindeki ırkçılık gözlemi yapıldı. Çıkan sonuçlarda Trump'ın halkı ırkçılığa ittiği ifade edildi.

5 Luanna Perez Türkiye'de 28 yaşındaki dünyaca ünlü blogger Luanna Perez, tatiline Türkiye'de devam ediyor. İstanbul ve Nevşehir'i gezen Perez, Türkiye'yi çok beğendiğini ifade etti.

6 80'lik ninelerden müzede hasır örme dersi Bilecik'te oturan 80, 81 ve 60 yaşındaki üç kadın, kent müzesinde kendileri için tahsis edilen alanda ziyaretçilere hasır örmeyi öğretiyor.