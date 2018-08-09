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Devletsiz 3 çocuk Tayland vatandaşı oldu

12 çocuk ve antrenörleri mahsur kaldıkları mağaradan kurtarıldı. Devletsiz olan 3 çocuk ve antrenöre Tayland vatandaşlığı verildi.

AA | 09.08.2018 - 02:04..
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12 ve futbol antrenörleri, Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım halinde mahsur kaldıkları mağaradan kurtarıldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Wild Boars futbol takımının baş antrenörü Nopparat Kanthawong, yaptığı açıklamada, devletsiz 3 çocuğa ve antrenörleri Ekapol Çanthawong'a vatandaşlık verildiğini belirterek, Tayland kimlik kartlarını düzenlenen törenle aldıklarını dile getirdi.

Tayland'daki yaklaşık 500 bin devletsiz kişiden büyük bölümünün, ulusal sınırların değiştiği veya vatandaşlık prosedürlerine sınırlı erişimin bulunduğu ücra bölgelerden geldiği ifade ediliyor.

Devletsiz 3 çocuk Tayland vatandaşı oldu

KİMLİKLERİNİ ALDILAR

11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle hemen dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.

Devletsiz 3 çocuk Tayland vatandaşı oldu

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