DHMİ havayolu trafiği rakamlarını açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) bu yılın ilk 5 ayında Türkiye genelinde yolcu sayısının 67 milyona ulaştığını, Mayıs ayına ilişkin olarak da 16 milyon 732 bin 420 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

İÇ HATLAR-DIŞ HATLAR

DHMİ tarafından havayolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri ile ilgili olarak yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mayıs ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 9 milyon 313 bin 589, dış hatlarda ise 7 milyon 389 bin 138 oldu. Direkt transit yolcu sayısı ile birlikte Mayıs ayında toplam 16 milyon 732 bin 420 yolcuya hizmet sunuldu. Mayıs ayında havalimanlarının uçak trafiği ise iç hatlarda 77 bin 356, dış hatlarda 52 bin 063 olarak gerçekleşti.

ÜST GEÇİŞ TRAFİĞİ

Üstgeçiş trafiğinde artış eğilimi Mayıs ayında da devam etti. 32 bin 577 üst geçiş (overflight) trafiği ile birlikte Mayıs ayında hizmet verilen toplam uçak sayısı 161 bin 996adet oldu. Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Mayıs ayı itibarıyla iç hatlarda 70 bin 688 ton, dış hatlarda 216 bin 024 ton, toplamda ise 286 bin 712 tona ulaştı.

5 AYLIK RAKAMLAR

2017 Yılı Mayıs Sonu (5 Aylık) gerçekleşmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği 698 bin 531, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) 67 milyon 042 bin 529, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 1 milyon 193 bin 217 ton olarak gerçekleşti."