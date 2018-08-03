taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.543
USD
5,0915
EURO
5,9036
ALTIN
197,67
PETR
73,4400

Didem Soydan: Bütün sevgililerim şimdi arkadaşım

Gündem yaratan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Didem Soydan, aşk hayatıyla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 07:44..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü manken Didem Soydan, BeStyle dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Eski sevgilileri ile hala dost olduğunu söyleyen Didem Soydan şöyle konuştu:

"AŞK KİMYASAL BİR DURUM"

"Aşk olarak öğrendiğimiz şey, kimyasal bir durum. Mantığın devre dışı kaldığı haller... Ama harika bir duygu tabii ki! 2 aydır hayatımda olan biri var.

"KARŞILIKLI OLARAK ŞANSLIYDIK"

Hayatıma girmiş bütün sevgililerim ile arkadaşlığım devam eder, ben hiçbiri ile kötü ayrılmadım. Hayatıma giren bütün erkek arkadaşlarım harika insanlar. Hiçbiri ile kötü ayrılmadık. Hepsi çok kaliteli insanlar. Karşılıklı olarak çok şanslıydık."

Didem Soydan: Bütün sevgililerim şimdi arkadaşım

Didem Soydan: Bütün sevgililerim şimdi arkadaşım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

37
Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

41
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

37
Başörtüsü nedeniyle memurluktan atıldı davayı 12 yıl sonra kazandı

Başörtüsü nedeniyle memurluktan atıldı davayı 12 yıl sonra kazandı

72
Şenol Güneş: Larin'i geçemezlerse o oynar

Şenol Güneş: Larin'i geçemezlerse o oynar

10
İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

37
Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM