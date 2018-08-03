Didem Soydan: Bütün sevgililerim şimdi arkadaşım

Ünlü manken Didem Soydan, BeStyle dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Eski sevgilileri ile hala dost olduğunu söyleyen Didem Soydan şöyle konuştu:

"AŞK KİMYASAL BİR DURUM"

"Aşk olarak öğrendiğimiz şey, kimyasal bir durum. Mantığın devre dışı kaldığı haller... Ama harika bir duygu tabii ki! 2 aydır hayatımda olan biri var.

"KARŞILIKLI OLARAK ŞANSLIYDIK"



Hayatıma girmiş bütün sevgililerim ile arkadaşlığım devam eder, ben hiçbiri ile kötü ayrılmadım. Hayatıma giren bütün erkek arkadaşlarım harika insanlar. Hiçbiri ile kötü ayrılmadık. Hepsi çok kaliteli insanlar. Karşılıklı olarak çok şanslıydık."