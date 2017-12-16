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Didem Soydan öğrenci kartını paylaştı

Geçtiğimiz günlerde metro yolculuğu ile ilgili "Kötü koku beni yordu" diyen ünlü model Didem Soydan, kendisine gelen tepkilere belgeli yanıt verdi.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 17:17..
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Trafikten bunalan güzel manken Didem Soydan, ulaşım için metro kullanmış ve video paylaşarak şöyle demişti: "Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!"

ÖĞRENCİ KARTINI PAYLAŞTI

Bu video magazin gündeminde oldukça geniş yer bulurken sosyal medyada da birçok tepkiye de yol açmıştı. Soydan, kendisine halkı anlamamak ve ekonomik kıstaslarla ilgili gelen eleştirilere, özellikle öğrencilik yıllarında toplu taşıma kullandığını ifade etmişti. Ünlü model, bugün paylaştığı fotoğrafla bunu ispatlamış oldu.

Didem Soydan öğrenci kartını paylaştı

BAKANLIĞA ADAY

İndirimli öğrenci kartının fotoğrafını paylaşan Soydan, esprili dilden vazgeçmedi, toplu taşıma bakanlığına adaylığını açıklayarak duraklara sabun, deodorant ve portatif duş vaadinde bulundu.

Didem Soydan öğrenci kartını paylaştı

Öte yandan indirimli öğrenci kart sayesinde Soydan'ın G.O.Paşa Plevne Lisesi'nde okuduğu öğrenildi.

Didem Soydan öğrenci kartını paylaştı

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