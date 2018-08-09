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Difteri nedir

Difteri; kuşpalazı olarak da bilinen bu bulaşıcı rahatsızlık 2 ile 5 yaş aralığındaki çocuklarda görülür.

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sg

Difteri; solunum difterisi olarak boğazlarda ve burun bölgesinde görülür. Bunun yanı sıra ciltte de görülebilir.

BULAŞICI BİR HASTALIK

Bu hastalık ciddi bir hastalıktır. Hatta ölüme bile neden olabilir. Hasta kişiler; bakteriyi, öksürürken, hapşırırken ya da konuşurken oluşturdukları damlacıklar aracılığıyla aktarır.

ANTİBİYOTİKLE TEDAVİ EDİLEBİLİR

Difteri genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Bulaşıcılık genellikle tedaviden sonraki 24 saat içinde geçer. Antibiyotik verilmezse nadiren 4 haftayı da geçebilir. Tedavi sürecinde beslenme oldukça önemli bir yer tutar.

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