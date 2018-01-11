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Dijital fotoğraf makinesi bakımı nasıl yapılır

Dijital fotoğraf makineleri bakımının bilinçsizce yapılması, kullanıcılara ciddi masraflar doğurabiliyor.

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Teknolojik açıdan, her geçen sene biraz daha gelişen dijital fotoğraf makinelerinin bakımı, başarılı bir fotoğraf çekimi için hayati önem taşıyor. Fotoğraf makinesindeki parçaların bilinçsizce temizlenmesi, çizik oluşumu ve mekanik problemleri de beraberinde getirebiliyor.

Dijital fotoğraf makinesi bakımı nasıl yapılır

LENS CAMINI YALNIZCA GÖZLÜK BEZİ İLE SİLİN

Uzun yıllardır Eskişehir’de özel bir dijital fotoğraf makinesi teknik servisini işleten Osman Kozan, dijital fotoğraf makinelerinin hassas cihazlar olduğunu belirtti. Fotoğraf makinesi temizliğinin, gelişigüzel bir şekilde yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kozan, “Aslında bu makinelerin temizliğinde kullanıcıların yapabileceği pek fazla bir şey yok. Yalnızca lensin dış camını temizleyebilirler. O konuda bile makineye zarar verenler olabiliyor. Sprey sıkanlar olabiliyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Makinenin içine su kaçarsa bunun telafisi çok zor olur. Lens camının temizliği için en güzel seçenek gözlük bezidir. Gözlük bezi ile hafif dokunuşlarla lens silinebilir.” şeklinde konuştu.

Dijital fotoğraf makinesi bakımı nasıl yapılır

"FİLTRE MAKİNENİN HAYATINI KURTARABİLİR"

Lensler için mutlaka filtre taktırılması gerektiğini aktaran Osman Kozan, bu uygulama ile yüzlerce liralık masraflardan kurtulanabileceğini söyledi. Kozan, şunları kaydetti:

“Makineyi yeni alan bir kişi, mutlaka yanında filtresini de satın alsın. Filtre çoğu zaman makinenin ömrünü kurtarır. Camın çizilmesini engeller. Çünkü insanız, elimizden makine kayabiliyor. Düşebiliyor. Lensi, bir yere sürtebiliyoruz. Bu yüzlerce liralık masraflar anlamına geliyor. Ancak eğer filtre takdırdıysanız, bu sorunların çoğunu yaşamıyorsunuz. 20-25 liralık bir filtre ile yüzlerce liralık masraflardan kurtulunabiliyor. Buna çok dikkat etsinler.”

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