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Dilan Deniz Çiçek: Dönüş yok

Furkan Andıç'tan ayrılan Dilan Çicek Deniz, açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 12:47..
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Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç 1 yıllık ilişkilerini sürpriz bir kararla noktalamıştı. Deniz ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

"ANLAŞARAK AYRILDIK"

Deniz, “Anlaşamadık ve konuştuk zaten karşılıklı hallettik. Hala çok sevdiğim, çok değer verdiğim biri. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çok haber olsun da istemiyorum çünkü üzülmeyelim istiyorum. Ayrılık nedenin olarak her şey var… Konuştuk, bitirdik. Takdir edersiniz ki, çok fazla konuşmak istemiyorum özel hayatımla ilgili. Tekrar bir araya gelmeyiz, bitti.” dedi.

Dilan Deniz Çiçek: Dönüş yok

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