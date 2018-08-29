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Direkli Mağarası'nda taştan dilgi bulundu

Kahramanmaraş Direkli Mağarası'nda sürdürülen kazı çalışmalarında, Üst Paleolitik döneme ait taştan dilgi bulundu.

AA | 29.08.2018 - 09:17..
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Kahramanmaraş Direkli Mağarası'nda bulunan Üst Paleolitik döneme ait taştan dilginin, mağaranın günümüzden 14 bin yıl öncesine dayanan tarihinin, milattan önce 30 binlere kadar inebileceğini gösterdiği belirtildi.

Döngel Mahallesi'ndeki Direkli Mağarası'nda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Merih Erek'in girişimiyle 2007'de başlayan kazılar devam ediyor.

Direkli Mağarası'nda taştan dilgi bulundu

YENİ BULGULAR BULMA HEDEFİ

Erek başkanlığında yürütülen çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de katılıyor. Kazı Başkanı Cevdet Merih Erek, 12 yıldır devam eden Direkli Mağarası'ndaki kazılarda yeni bulgulara ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Direkli Mağarası'nda taştan dilgi bulundu

YENİ TAŞ DİZİLERİ

Bu sezon kazılarda, 2016 ve 2017'de ortaya çıkarılan mağara içi yapıların yenilerini bulduklarını söyleyen Erek, bunların mağara duvarlarının kenarında bulunan basit taş dizilerinden oluşan yapılar olduğunu belirtti.

Direkli Mağarası'nda taştan dilgi bulundu


Direkli Mağarası'nda taştan dilgi bulundu

Direkli Mağarası'nda taştan dilgi bulundu

Direkli Mağarası'nda taştan dilgi bulundu


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