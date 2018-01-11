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Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin müjdelendiği Diriliş Ertuğrul dizisinde, Kızıl Elma mesajı sosyal medyada gündeme oturdu.

AA | 11.01.2018 - 05:48..
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Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Diriliş Ertuğrul'un 101. bölümünde Ertuğrul Bey, "Kutlu Türk beyleri, bu gazayla yalnızca Karacahisar'ın fetih yolunu açmış olmayacağız. Nikea'nın (şimdiki İznik) ve Constantine'nin de fetih yolunu açmış olacağız" şeklinde konuşur.

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

"HEDEFİMİZ KIZIL ELMA'DIR"

Türk beylerine yaptığı konuşmasına devam eden Ertuğrul Bey, "Eğer oraları fetih etmek bize nasip olmasa dahi, inanırım ki; neslimizden bir kahraman gelip inanmış ordusuyla, Constantine'nin surlarına dayanıp şanlı islam sancağını o surlara dikecektir"

Karacahisar, Nikea, Constantine bize dar gelir. Hedefimiz Kızıl Elma'dır. Yani güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır. Gaza bizim, gayret bizim, zafer Allah'ındır" sözleri, sosyal medyada çılgınlık başlattı.

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

 

Diriliş Ertuğrul –Ertuğrul Bey'den, Fatih'in İstanbul'u Fethinin Müjdesi VİDEO

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