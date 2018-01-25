Diş Hekimleri'nden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçtiğimiz Cumartesi Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na Mimarlar Odası ve Türk Tabipler Birliği gibi bazı STK'lar karşı çıkmış, doktorlar "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" demişti.

DİŞ HEKİMLERİ DESTEK VERDİ

Türk tabipler birliğinin aksine Türk Diş Hekimleri Birliği Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi ve bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"KALICI BARIŞLA SONUÇLANMASINI UMUT EDİYORUZ"

Türk Ordusu'nun kış şartlarına rağmen özveriyle yürüttüğü "Zeytindalı Harekatı" nın kalıcı barış ve huzur ortamının sağlanması ile sonuçlanmasını umut ediyoruz.

Vatanımızın kıymetli evlatları askerlerimizin, harekatın en kısa zamanda sonuç vermesi ile burunları kanamadan vatanımıza dönmelerini, ailelerine kavuşmalarını tüm kalbimizle umut ediyoruz.

"TÜM ULUSUMUZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Harekatın şu ana kadarki sürecinde şehit olan Musa Özalkan, Oğuz Kaan Usta ve Mehmet Muratdağı'na rahmet ve acılı aileleri ile tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği