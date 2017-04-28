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Dış ticaret açığı açıklandı

TÜİK'in açıklamasına göre, ihracat 2017 yılı Mart ayında yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar oldu.

28.04.2017 - 10:08
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dış ticaret açığı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı.

İHRACAT 14 MİLYAR, İTHALAT 18 MİLYAR

İhracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MART AYINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Böylece Mart ayında dış ticaret açığı %10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZZDE 3,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %3,7, ithalat %2,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %13,5, ithalat %7,1 arttı.


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