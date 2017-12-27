Disfoni nedir

Sesimizin kalite, gürlük ve kalınlık/incelik algısı bakımından normalden farklı olmasına disfoni adı verilir. Özetle konuşma sırasında sesin aniden yükselip alçalması durumuna verilen isimdir.

SES BOZUKLUĞU BİR HASTALIK MIDIR

Sesin bazen ince bazen kalın olarak düzensiz bir şekilde çıkması durumu bir hastalık grubu içerisinde yer almaktadır.

Zararsız olmayan bu hastalık kişiye rahatsızlık verebilir.

Normal insan sesinin cinsiyet ve yaşa uygun tonda, uygun gürlükte ve pürüzsüz olması beklenir. Bu beklentileri karşılayamayan ses disfonik olarak değerlendirilir.

SES BOZUKLUĞUNUN SEBEPLERİ NELERDİR

Hastalık kökenli de olabilen bu duruma iki ana etmen neden olmaktadır.

Birincil olarak ses tellerimizin üzerinde yerleşim gösteren yada yapısal olarak bütünlüğünü bozan bir kütle bulunabilmektedir. Sıklıkla karşılaştığımız bu duruma örnek olarak ses teli enfeksiyonları, nodülleri, polipleri, yarıkları, iyi huylu yada kötü huylu diğer lezyonları verilebilir. Her insanın dönem dönem ve özellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben sesi kısılabilir.

SES BOZUKLUĞU İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR

Ses kısıklığına sebep olan durumun çözümü 3 ana tedavi yöntemi ile sağlanabilmektedir.

Birincisi ilaç tedavisidir. Enfeksiyon yada reflüye bağlı ses kısıklıklarında ilaç tedavisi ile sonuç almak mümkün olabilmektedir. İkinci yöntem ses terapisi olup ses kısıklığına yol açan birçok patolojide etkili ve yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlamakta yada uygulanan cerrahi tedavilerin etkinliğinin artmasına katkı sağlamaktadır. Üçüncü ve temel tedavi yöntemimiz ise cerrahi uygulamalardır.

Ses kısıklığına yol açan sebebe bağlı olarak muayenehane şartlarında yada ameliyathanede yapılan çeşitli basit yada ileri cerrahi girişimler ile ses kısıklığının ortadan kaldırılması mümkündür.