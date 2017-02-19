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Dışişleri Bakanlığı Somali'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısını kınadı.

19.02.2017 - 19:42
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Dışişleri Bakanlığı Somali'deki saldırıyı kınadı

Somali’de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN DESTEKLİYORUZ"

“Somali’nin Wadajir bölgesindeki Cezire yolu üzerinde sivil halkın yoğun olarak bulunduğu bir alanda bomba yüklü aracın patlaması sonucunda bugün (19 Şubat) 40’ın üzerinde sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali’de siyasi istikrarın tesisi yönünde önemli adımların atıldığı bir dönemde gerçekleştirilen söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Somali’de barış ve istikrarın tesisine yönelik çabaları kararlı biçimde desteklemeye devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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