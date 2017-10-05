Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.T'nin tutuklanmasının ardından ABD Büyükelçiliği bir açıklama yapmıştı.
ZANLI KAYITLI PERSONEL DEĞİL
Yanıt akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi: Tutuklanan Metin T diplomatik lstede yok. Zanlı ABD konsolosluğunun kayıtlı personeli değil.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin T’nin Başkonsolosluğun resmi personeli olmadığını ifade etti.
ZEKERİYA ÖZ'LE İRTİBATI VAR
17-25 Aralık öncesi FETÖ şüphelisi polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.T’nin tutuklanmasının ardından ABD elçiliği bir açıklama yapmıştı.