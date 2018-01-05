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Dışkı kaçırma kabusuna implantlı çözüm

Yaşattığı kabus ve utanç nedeniyle gizlenen sağlık sorunlarından biri olan dışkı kaçırma, artık implantla tedavi ediliyor.

İHA | 05.01.2018 - 11:13..
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Kişiyi sokağa çıkamaz hale getiren, yaşamını alt üst eden, bu yüzden gizlenen sağlık sorunlarından biri olan dışkı kaçırmada yeni tedavi yöntemi “anal gate keeper”, hastaların kabusuna son veriyor.

"HASTAYA YENİ BİR HAYAT VEREN YÖNTEM"

Sonuçların yüz güldürücü olduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Berkhan Savaşçın, “Yöntem basit bir sentetik implant uygulaması. Makat basıncı yüzde 20’den az olmayan hastalar bu yöntem için uygun. Hastayı büyük bir dertten kurtaran, yeni bir hayat veren yöntem.” dedi.

"YENİ YÖNTEM DAHA ETKİLİ"

Dışkı kaçırma sorununun çeşitli nedenler sonucu ortaya çıktığını söyleyen Opr. Dr. Berkhan Savaşçın, özellikle anal (makat) bölgesindeki kasların yaralandığı ya da kısmi olarak çalışmadığı durumlarda kişinin büyük abdestini tutamaz hale geldiğini belirterek, "Normal doğumda, ya da hemoroid, fistül, fissür gibi ameliyatlarda, kalın bağırsağın son bölümüyle ilgili cerrahi işlemlerde (kanser ameliyatı da olabilir) makattaki kaslar yırtılabiliyor. Bu yırtılma büyük abdest tutamamaya yol açıyor. Bu sorun fiziksel ancak yaşattığı sıkıntı çok büyük. Hastaların psikolojini bozuyor, sosyal yaşamdan uzaklaştırıyor. Bu güne kadar fekal inkontinansta iki tedavi yöntemi uyguluyorduk. Ya bacak iç tarafından alınan kasla sorunu çözmeye çalışıyor ya da makatta kesilen kasın iki ucunu bulup bir araya getirip dikerek tedavi etmeye çalışıyorduk. Bu yöntemlerde başarı oranı çok düşüktü. Yeni yöntem sorunun çözümünde daha etkili." diye konuştu.

Dışkı kaçırma kabusuna implantlı çözüm

"ANAL GATE KEEPER" YÖNTEMİ

"Anal gate keeper" denilen yöntemin Türkiye’de çok yeni olduğunu ve İzmir’de ilk kez Kent Hastanesinde uygulandığını belirten Opr. Dr. Savaşçın şu bilgileri verdi:

"Öncelikle yöntemin uygulanabilmesi için kasların hiç olmazsa yüzde 20-30 kapasite ile çalışması gerekiyor. Bunun için müdahaleden önce anal manometre dediğimiz sistemle makat basıncını ölçüyoruz. Uygunsa yöntemi uyguluyoruz. Ameliyatta en fazla 10 kadrana kadar makatın çevresindeki iç ve dış sfinkter dediğimiz makatı sıkan iki grup kasın arasına kabaca çapı 1-2 milimlik özel sentetik madde (polyacrilonitrile), bir başka deyişle implant yerleştiriyoruz. Bu madde 3-7 gün içerisinde yüzde 720 genişliyor. Yani çapı 720 misli artıyor. Hacmi genişleyen bu madde iç kası içeri itip makat içi kas basıncını yükseltiyor. Bu basınç yükselince de kişi büyük abdestini tutmaya başlıyor. Bu ortalama 7. günden itibaren sonuç vermeye başlıyor. Uygulaması çok basit bir yöntem. Hasta maksimum bir gece yatıyor. Çoğunlukla, kullanılan maddeye karşı vücudun bir reaksiyonu olmuyor. Eğitim aldığım İspanya’daki Barselona Üniversitesinden kolerektal cerrahi uzmanı Prof. Dr. Carlo Ratto’nun yaşları 41-80 arasında değişen 54 hastada elde ettiği başarı oranı yüzde 89. Genel olarak başarı ortalaması yüzde 75, diğer yöntemlerin çok üzerinde. Güvenli, hastayı büyük bir dertten kurtaran, yeni bir hayat veren yöntem."

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